6. Juni 2012

Der neue Internetstandard IPv6 wird ab heute eingeführt.

Nun wird am heutigen Aktionstag am 6. Juni 2012, dem World IPv6 Launch Day,werden mehr als 1400 Unternehmen weltweit ihre Webseiten dauerhaft auf den neuesten Standard umstellen, so dass sie mit IPv4 und IPv6 erreichbar sind. Dazu zählen unter anderem Google, Facebbok, Microsoft und Yahoo.

Vor einem Jahr fand diesbzgl. bereits der sogenannte World IPv6 Day statt, an dem der Dual-Stack-Betrieb auf mehreren großen Webseiten schon einmal getestet wurde. Der Test verlief weitestgehend problemlos. Am Internetknotenpunkt DE-CIX war ein deutlich erhöhtes IPv6-Verkehrsaufkommen zu messen, das auch nach dem 8. Juni anhält.

Das Protokol ermöglicht eine dauerhafte feste Zahlencode Zuordnung.

Datenschützer schlagen natürlich Alarm. Jedoch ist dieser neue Standard ein echter Fortschritt!